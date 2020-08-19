«Рига» Кононова вылетела из Лиги чемпионов уже в первом отборочном раунде

Матч первого отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2020/21 между тель-авивским «Маккаби» и «Ригой» завершился со счетом 2:0.
Оба мяча забил с пенальти барбадосский форвард израильского чемпиона Ник Блэкмен на 58-й ми 88-й минутах.
Напомним, что оборочные стадии еврокубков сезона-2020/21 проходят в формате одного матча.
«Рига», с которой работает бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов, не вылетела из еврокубков и далее выступит во втором отборочном раунде Лиги Европы.
источник: «Советский спорт»