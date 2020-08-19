Виктор Гончаренко: Команда достаточно хорошо смотрелась на протяжении 60-70 минут с «Зенитом»

– Достаточно хорошо смотрелись на протяжении 60-70 минут. «Зенит» – опытная команда, они подобрали много мячей и держали нас под давлением. Но структурно мы смотрелись неплохо. Будем приближаться к петербуржцам, чтобы не только обыгрывать их, но и быть выше в таблице. Делаем все для этого, – цитирует Гончаренко «РИА Новости».

Напомним, что армейский клуб потерпел первое поражение в новом сезоне РПЛ. Команда расположилась на пятом месте, набрав шесть очков.

В следующем туре ЦСКА сыграет дома с «Рубином». Игра пройдет 22 августа в 20:00 по московскому времени.