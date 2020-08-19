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19 августа 22:58
автор: Виктор Шарафудинов

Сергей Семак: Конкуренция со стороны других клубов большая. С ЦСКА тоже не было легко

«Зенит» стал единственной командой, которая одержала три победы в трех стартовых турах.

Главный тренер «Зенита» после победы над ЦСКА (2:1 дома) пообщался с журналистами.

«Зрелищная эмоциональная игра, – цитирует Семака «РИА Новости». – В первом тайме не так много острых моментов создавали. Нужно было больше бить по воротам. Когда забили второй мяч, игра раскрылась. В дальнейшем действовали очень хорошо. Игра мне понравилась. Поздравляю болельщиков с заслуженной победой.

Мы готовимся к каждому матчу, не следим ни за какими сериями и стараемся добиваться максимального результата. Нам нелегко. Конкуренция со стороны других клубов большая. Ни в одном матче нам не было легко: ни в Волгограде, ни в Ростове, ни сегодня. Мы сильны на сегодняшний день, но говорить, что у нас нет конкурентов – это накручивание ситуации, даже не знаю, для чего. У нас есть сложности, как у других клубов, но наше дело – работать».

Действующий чемпион «Зенит» после трех туров единолично возглавляет таблицу, набрав три очка. У «Динамо», и «Локомотива» – по семь.

источник: «РИА Новости»
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