Александр Бубнов: Игроки ЦСКА еще не смогли набрать оптимальные кондиции

– «Зенит» сейчас находится в прекрасной функциональной форме. В ЦСКА же по-прежнему играет много молодежи, есть футболисты после травм. Тот же Влашич вышел после повреждения – и снова сломался. Гайч не в лучшей своей форме. То есть кондиции еще не оптимальные. Поэтому во втором тайме подсели, и соперник этим воспользовался, – цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Отметим, что «Зенит» обыграл ЦСКА и одержал третью победу кряду в новом сезоне РПЛ. Подопечные Сергея Семака возглавляют первое место в турнирной таблице. Армейцы идут на пятой позиции (шесть очков)

В следующем туре петербургский клуб сыграет дома против «Тамбова», а ЦСКА примет у себя «Рубин».