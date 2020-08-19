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19 августа 23:50
автор: Владислав Корегин

Дубль Гнабри помог «Баварии» обыграть «Лион» и стать вторым финалистом Лиги чемпионов

Футболисты «Баварии» победили «Лион» (3:0) в полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Первые два мяча были забиты в первом тайме усилиями полузащитника Сержа Гнабри, который отметился дублем в ворота голкипера Антони Лопеша на 18-й и 33-й минутах. Еще один гол в составе «Баварии» забил Роберт Левандовски (88).

Таким образом, в финале мюнхенский клуб встретится с «Пари Сен-Жермен», вчера обыгравший «РБ Лейпциг» (3:0). Игра состоится 23 августа на стадионе «Эштадиу да Луж».

Лига чемпионов
1/2 финала

«Лион» (Франция) – «Бавария» (Германия) – 0:3 (0:2)
Голы: Гнабри, 18, 33. Левандовски, 88.

«Лион»: Антони Лопеш, Денайер, Марсал (Шерки, 73), Марсело, Дюбуа (Тете, 67), Ауар, Какере, Бруно Гимарайнс (Мендес, 46), Корне, Токо-Экамби (Рейне, 67), Депай (Дембеле, 58).

«Бавария»: Нойер, Киммих, Боатенг (Зюле, 46), Алаба, Дэвис, Горецка (Павар, 82), Тьяго Алькантара (Толиссо, 82), Гнабри (Коутиньо, 75), Мюллер, Перишич (Коман, 63), Левандовски.

Предупреждения: Марсело, 35. Марсал, 42. Мендес, 86.
Главный судья: Антонио Матеу Лаос (Испания).

Лиссабон. Стадион «Жозе Алваладе».

источник: «Советский спорт»
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