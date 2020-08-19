Дубль Гнабри помог «Баварии» обыграть «Лион» и стать вторым финалистом Лиги чемпионов

Первые два мяча были забиты в первом тайме усилиями полузащитника Сержа Гнабри, который отметился дублем в ворота голкипера Антони Лопеша на 18-й и 33-й минутах. Еще один гол в составе «Баварии» забил Роберт Левандовски (88).

Таким образом, в финале мюнхенский клуб встретится с «Пари Сен-Жермен», вчера обыгравший «РБ Лейпциг» (3:0). Игра состоится 23 августа на стадионе «Эштадиу да Луж».

Лига чемпионов

1/2 финала

«Лион» (Франция) – «Бавария» (Германия) – 0:3 (0:2)

Голы: Гнабри, 18, 33. Левандовски, 88.

«Лион»: Антони Лопеш, Денайер, Марсал (Шерки, 73), Марсело, Дюбуа (Тете, 67), Ауар, Какере, Бруно Гимарайнс (Мендес, 46), Корне, Токо-Экамби (Рейне, 67), Депай (Дембеле, 58).