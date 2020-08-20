Левандовски забил в девятом матче Лиги чемпионов кряду, став соавтором второго результата в истории

В полуфинале Лиги чемпионов против французского «Лиона» нападающий «Баварии» Роберт Левандовски стал автором третьего гола мюнхенской команды.

Таким образом, польский форвард отличился в девятом матче турнира кряду. Левандовски забивал в каждом матче немецкого чемпиона в нынешнем розыгрыше, став автором 15 забитых мячей.

Эта серия Роберта – второй лучший результат в истории турнира. В девяти матчах подряд в 2002 и 2003 годах забивал голландский нападающий «Манчестер Юнайтед» Руд Ван Нистелрой.

Рекорд принадлежит Криштиану Роналду. В 2017-м и 2018-м португалец не покидал поле без гола в 11 матчах Лиги чемпионов подряд в составе мадридского «Реала».

В финале «Бавария» сыграет с французским «Пари Сен-Жермен». Матч состоится в Лиссабоне 23 августа.