Левандовски забил в девятом матче Лиги чемпионов кряду, став соавтором второго результата в истории

В полуфинале Лиги чемпионов против французского «Лиона» нападающий «Баварии» Роберт Левандовски стал автором третьего гола мюнхенской команды.
Таким образом, польский форвард отличился в девятом матче турнира кряду. Левандовски забивал в каждом матче немецкого чемпиона в нынешнем розыгрыше, став автором 15 забитых мячей.
Эта серия Роберта – второй лучший результат в истории турнира. В девяти матчах подряд в 2002 и 2003 годах забивал голландский нападающий «Манчестер Юнайтед» Руд Ван Нистелрой.
Рекорд принадлежит Криштиану Роналду. В 2017-м и 2018-м португалец не покидал поле без гола в 11 матчах Лиги чемпионов подряд в составе мадридского «Реала».
В финале «Бавария» сыграет с французским «Пари Сен-Жермен». Матч состоится в Лиссабоне 23 августа.
⚽ - Scoring in most consecutive Champions League appearances— Gracenote Live (@GracenoteLive) August 19, 2020
11 - Cristiano Ronaldo (2017-2018)
9 - Ruud van Nistelrooy (2002-2003)
9 - @lewy_official (2019-2020)
8 - Cristiano Ronaldo (2013-2014)#UCL #OLFCB