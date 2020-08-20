«Аякс» пробился в групповой этап Лиги чемпионов благодаря победе «Баварии» над «Лионом»

Голландский «Аякс» пробился в групповой этап Лиги чемпионов благодаря благоприятному для себя исходу полуфиналов сезона-2019/20.

18 августа «Пари Сен-Жермен» обыграл «РБ Лейпциг» со счетом 3:0, а 19-го «Бавария» с таким же результатом обыграла «Лион». Поскольку и «ПСЖ», и «Бавария» заранее гарантировали себе места в групповом этапе, выиграв соответственно чемпионаты Франции и Германия, 26-я прямая путевка досталась амстердамскому «Аяксу», лучшей команде Нидерландов.

Из-за того, что Голландия занимает лишь 11-е место в таблице коэффициентов УЕФА, в случае победы в турнире «РБ Лейпциг» или «Лиона», «Аяксу» пришлось бы начинать турнир с плей-офф раунда.

Прямые путевки в групповой этап автоматически получают победители Лиги чемпионов и Лиги Европы независимо от своих результатов в национальных турнирах.

Среди команд, которые гарантировали себе места в основной сетке ЛЧ, российские «Зенит» и «Локомотив», а бронзовый призер РПЛ «Краснодар» сыграет в плей-офф ранде.