«Бавария» сравнялась с «Миланом» по количеству выходов в финал Лиги чемпионов

Мюнхенская «Бавария», обыграв «Лион» со счетом 3:0, в 11-й раз вышла в финал Лиги чемпионов.

Это второй результат в истории турнира. В прошлом столько же раз в финалах самого престижного турнира Европы играл итальянский «Милан», одержав семь побед и потерпев четыре поражения.

«Бавария» пять раз выигрывала трофей (в 1974, 1975, 1976, 2001 и 2013 годах), а также пять раз потерпела неудачу в решающих матчах (в 1982, 1987, 1999, 2010 и 2012-м).

Будущий соперник мюнхенцев «Пари Сен-Жермен» никогда прежде до финала Лиги чемпионов не добирался.

Рекордсменом по количеству финалов Лиги чемпионов остается мадридский «Реал». Королевский клуб 16 раз принимал участия в решающих встречах турнира (13 побед и три поражения).