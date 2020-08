«Бавария» сравнялась с «Миланом» по количеству выходов в финал Лиги чемпионов

Финал «ПСЖ» – «Бавария» состоится в Лиссабоне 23 августа.

11 - @FCBayern will play in the final of the European Cup/Champions League for the 11th time in the club's history (equalling AC Milan’s record), with only Real Madrid (16) having participated in more. Respect. #UCL pic.twitter.com/5QywzppbN4