Серж Гнабри: «Баварии» немного повезло в начале матча против «Лиона»

Серж Гнабри поделился своими впечатлениями от победы над «Лионом».

«Нам немного повезло в начале матча, – отметил нападающий «Бавария» в интервью Sky Deutschland. – Ману Нойер нас выручил, а потом они попали в штангу. К счастью, к перерыву мы добились перевеса 2:0, а в концовке Левандовски окончательно гарантировал нашу победу. Теперь мы хотим выиграть турнир.

Как я уже сказал, сегодня вечером поначалу нам было трудно, но мне удалось забить в самый нужный момент, и это придало команде уверенности».

Гнабри забил на 18-й и 33-й минутах, а Роберт Левандовски отличился на 88-й, и «Бавария» победила 3:0.

В финале мюнхенцы 23 августа сыграют с «Пари Сен-Жермен».