Руди Гарсия: «Лион» должен был открывать счет в полуфинале против «Баварии»

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия прокомментировал поражение своей команды в полуфинале Лиги чемпионов против «Баварии».

«Мы должны были открывать счет, но благодаря индивидуальному мастерству Гнабри вперед вышли они, – заявил Гарсия в интервью RMC Sport. – У нас было ощущение несправедливости происходящего, что сказалось негативно на нашей игре, хотя мы и не сдавались во втором тайме.

После перерыва мы играли лучше, чем «Бавария» и атаковали по всему фронту. Можно было сократить отставание, и у Карла Токо-Экамби был отличный шанс, но Нойер спас их.

«Баварии» было не так уж и легко. Думаю, они счастливы, что обыграли нас, учитывая, что их считали безоговорочным фаворитом».

Два мяча мюнхенцев забил в первом тайме Серж Гнабри, а в концовке отличился Роберт Левандовски.