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20 августа 06:46
автор: Артур Гичунцев

Йозуа Киммих: У «Баварии» было слишком много потерь. К счастью, «Лион» этим не воспользовался

Встреча прошла в Лиссабоне.

Защитник «Баварии» Йозуа Киммих обсудил с клубной пресс-службой победу над «Лионом» (3:0) в полуфинале Лиги чемпионов.

«Первый гол стал ключом к победе. Хотя у «Лиона» вначале было два, три хороших момента. Как мы и ожидали, это был непростой матч. Первый гол нам удалось забить практически на ровном месте. После мы стали играть лучше, нам удалось прибавить.

После нервозного начала мы стали играть лучше. «Лион» хорошо располагался, но не мог по-настоящему оказывать на нас давление. У нас же в начале матча было слишком много потерь мяча. К счастью, соперник этим не воспользовался.

В общем и целом, мы победили заслуженно, хотя в начале встречи все могло сложиться по-другому. Мы рады и горды, что вышли в финал.

В раздевалке мы особо не праздновали, так как сейчас все уже сфокусированы на финале. Такое отношение отличает нас сейчас. Завтра мы отдохнем, а потом снова за дело», – сказал Киммих.

Напомним, в финале «Баварии» сразится с французским «ПСЖ». Встреча пройдет в Лиссабоне и пройдет 23 августа.

источник: ФК «Бавария»
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