Неймар, Левандовски и Ди Мария претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Официальный сайт УЕФА опубликовал имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели по итогам полуфинальных матчей Лиги чемпионов.
В списке оказались: Неймар, Анхель Ди Мария (оба – «ПСЖ»), Роберт Левандовски, Серж Гнабри (оба – «Бавария»).
Напомним, Неймар забил два мяча в ворота «РБ Лейпциг» (3:0), а Ди Мария отдал две голевых передачи и поразил ворота соперника.
Гнабри оформил дубль в матче с «Лионом» (3:0), а Левандовски забил третий мяч французскому клубу.
🔝 Кто был лучшим в полуфиналах #ЛигаЧемпионов?— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 19, 2020
⭐ Анхель Ди Мария
⭐ Серж Гнабри
⭐ Неймар
⭐ Роберт Левандовски
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источник: UEFA (УЕФА)