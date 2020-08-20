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20 августа 07:01
автор: Артур Гичунцев

Неймар, Левандовски и Ди Мария претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Также в список вошел форвард «Баварии» Серж Гнабри.

Официальный сайт УЕФА опубликовал имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели по итогам полуфинальных матчей Лиги чемпионов.

В списке оказались: Неймар, Анхель Ди Мария (оба – «ПСЖ»), Роберт Левандовски, Серж Гнабри (оба – «Бавария»).

Напомним, Неймар забил два мяча в ворота «РБ Лейпциг» (3:0), а Ди Мария отдал две голевых передачи и поразил ворота соперника.

Гнабри оформил дубль в матче с «Лионом» (3:0), а Левандовски забил третий мяч французскому клубу.

источник: UEFA (УЕФА)
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