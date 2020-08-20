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20 августа 07:36
автор: Артур Гичунцев

Игорь Федотов: Пенальти в ворота «Зенита»? Нет, рука находится в естественном положении

Главным арбитром встречи выступил Виталий Мешков.

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу судей в матче 3-го тура РПЛ «Зенит» – ЦСКА (2:1).

«Возможный пенальти в ворота «Зенита»? Нет, рука находится в естественном положении. Арбитр принимает правильное решение продолжить игру.

Виталий Мешков справился с игрой. Были небольшие недочеты, но в целом все ок. Правильно разобрался в моменте с Оздоевым, где мяч попал в руку.

Поздравляю, хорошая работа», – написал Федотов в соцсети.

В следующем туре обе команды проведут домашние матчи – «Зенит» сыграет против «Тамбова», а ЦСКА встретится с «Рубином».

источник: «Советский спорт»
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