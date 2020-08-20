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20 августа 07:55
автор: Артур Гичунцев

«Нам немного повезло». Нойер – после матча с «Лионом»

Немецкий клуб вышел в финал, где сыграет с «ПСЖ».

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер дал комментарий клубной пресс-службе после победы над «Лионом» (3:0) в полуфинале Лиги чемпионов.

«Мы были агрессивны, как и «Лион». В начале матча нам немного повезло, что мы не пропустили. Затем мы продемонстрировали свой класс, постоянно старались оказывать давление на «Лион». Нам удалось забить как раз в нужное время, так как до него мы не лучшим образом вошли в игру.

Это полуфинал, нам противостоял классный соперник. У «Лиона» агрессивная команда, которая хочет выигрывать единоборства. Это была настоящая дуэль, особенно в полузащите.

3:0 – замечательный результат. Сегодня мы снова добились нечто особенного. Все видели, что нам нужно было приложить все силы. Теперь мы предвкушаем матч с «ПСЖ». Мы очень долго боролись, работали ради этого и теперь хотим выиграть этот финал», – заявил голкипер.

Напомним, в финале «Баварии» сразится с французским «ПСЖ». Встреча пройдет в Лиссабоне и пройдет 23 августа.

источник: ФК «Бавария»
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