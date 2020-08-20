Рональд Куман: Надеюсь, мне не придется уговаривать Месси остаться в «Барселоне»

Новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался о текущем положении Лионеля Месси.

«Ничего не знаю о планах Месси, но надеюсь, что мне не придется уговаривать его остаться. Насколько мне известно, у него контракт, однако, нам все равно нужно встретиться и обсудить текущую ситуацию», – сказал Куман, чьи слова приводит Mundo Deportivo.

Добавим, что Месси выступает за первый состав «Барсы» с 2005 года. На его счету 731 матча и 634 гола, а также 34 выигранных трофея.