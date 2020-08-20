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20 августа 08:46
автор: Артур Гичунцев

Источник: Бийол покинет ЦСКА и станет игроком турецкого клуба

Он выступает за армейцев с 2018 года.

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол близок к уходу из клуба. Об этом сообщает журналист Левент Явуз.

По его данным, словенский футболист согласился на трансфер в турецкий «Анкарагюджю», который покинул высший дивизион по итогам минувшей компании.

Отмечается, что стороны обсуждают последние детали сделки. В данный момент не решено, на каких правах игрок отправится в новую команду.

В минувшем сезоне 21-летний Бийол отыграл 34 матча, забил два гола и отдал два голевых паса. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2023 года, а трансферный лист оценивается в 2,50 млн евро.

источник: «Советский спорт»
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