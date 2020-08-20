«Живая легенда». Сборная России поздравила Жиркова с днем рождения

Пресс-служба сборной России оставила запись в соцсети, посвященную полузащитнику «Зенита» Юрию Жиркову.

«Жирков – живая легенда сборной и российского футбола. А сегодня его день рождения.

В 37 Юрий Валентинович не уступает в работоспособности и трудолюбии многим молодым коллегам.

Поздравляем и желаем нескончаемых сил, здоровья и классных матчей», – говорится в сообщении сборной России.

Напомним, футболист начал играть за первую команду в феврале 2005 года. В его активе 92 матча и бронза Евро-2008.