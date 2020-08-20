Источник: Кокорин не сыграет за «Спартак» до паузы на матчи национальных сборных

Форвард «Спартака» Александр Кокорин не сыграет за москвичей до паузы на матчи национальных сборных. Об этом сообщает «Чемпионат».

Напомним, 3 сентября команда Станислава Черчесова сыграет со сборной Сербии в Лиге наций. Через три дня россияне встретятся с коллективом из Венгрии.

Ранее гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов выразил надежду, что Кокорин дебютирует в матче с «Локомотивом», который пройдет 23 августа.

Добавим, что 29-летний игрок стал футболистом красно-белых в августе этого года. Он подписал трехлетний контракт на правах свободного агента.