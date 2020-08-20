«Ростов» объявил об уходе полузащитника Эззатоллахи

Полузащитник «Ростова» Саид Эззатоллахи перешел в датский «Вайле», сообщает пресс-служба российского клуба.

Саид Эззатоллахи продолжит карьеру в датском «Вайле»



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Иранец перешел в ростовский клуб в 2016 году, но за желто-синих провел всего 18 матчей, отметившись двумя забитыми мячами. 23-летний полузащитник отправлялся в аренду в «Анжи», «Амкар», «Рединг» и «Эйпен».

С датским клубом Эззатоллахи подписал контракт до июня 2023 года.