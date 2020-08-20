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20 августа 12:15
автор: Артур Гичунцев

«Он мне ничего не дал». Экс-футболист «Барселоны» – о работе с Куманом

Ранее голландец возглавил каталонский клуб, подписав двухлетнее соглашение.

Бывший форвард «Барселоны» Жерар Деулофеу вспомнил о работе с Рональдом Куманом в английском «Эвертоне».

«Честно говоря, мне сказать нечего. Он ничего не дал мне в плане профессионального роста. Я был несчастлив и попросил отпустить в «Милан». Вот и все», – приводит слова испанца Marca со ссылкой на Cataluna Radio.

До прихода в «Барселону» Куман также работал в «Саутгемптоне», «Валенсии», ПСВ, «Бенфике» и «Аяксе».

Добавим, что он также играл за «Барселону» с 1989 по 1995 год. Он провел 254 матча и забил 83 гола.

источник: «Советский спорт»
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