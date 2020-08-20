Директор «Спартака»: Надеемся на выход Кокорина в матче с «Локомотивом»

Директор департамента по связям с общественностью Антон Фетисов опроверг информацию СМИ о возможном пропуске Александра Кокорина августовских матчей «Спартака».

«Это слухи. Мы надеемся на его выход в матче с «Локомотивом», – приводит слова Фетисова «РБК».

Напомним, матч четвертого тура РПЛ против «Локомотива» команда Доменико Тедеско проведет 23 августа.

Добавим, что 29-летний Кокорин стал футболистом красно-белых в августе этого года. Он подписал трехлетний контракт на правах свободного агента.