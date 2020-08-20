«Рубин» представил полузащитника Хван Ин Бома (фото)

«Рубин» представил полузащитника сборной Южной Кореи Хван Ин Бома.

«Новичок «Рубина» прибыл в Казань и провел тренировку на клубной базе. Перед приездом полузащитник прошел медосмотр, а также сдал все необходимые тесты на коронавирус, все тесты показали отрицательный результат», - говорится в сообщении пресс-службы казанского клуба.

Хван Ин Бом прибыл в Казань! ❤️



Новичок «Рубина» прибыл в Казань и провел тренировку на клубной базе.



👌Перед приездом полузащитник прошел медосмотр, а также сдал все необходимые тесты на коронавирус, все тесты показали отрицательный результат pic.twitter.com/LsrHsLcnW8 — «Рубин» Казань (@fcrk) August 19, 2020

В прошлом сезоне 23-летний полузащитник выступал за «Ванкувер», отметившись одной результативной передачей в шести матчах.