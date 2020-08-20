Саплинов стал игроком «Ротора»

Форвард «Ростова» Александр Саплинов проведет этот сезон в волгоградском «Роторе».

Отмечается, что в соглашение включен пункт, согласно которому клуб может вернуть его в зимнее трансферное окно. При этом у «Ротора» есть право выкупа Саплинова летом 2021 года.

«Желаем Александру хорошего выступления за волгоградцев!» – говорится в сообщении «Ростова».

Напомним, в минувшей компании футболист провел за донской клуб 23 матча и забил два гола.