Вице-президент «Интернасьонала»: В ближайшее время решим все вопросы с ЦСКА по переходу Фукса

Вице-президент «Интернасьонала» Алессандро Барцеллос рассказал, как продвигаются переговоры с ЦСКА о переходе защитника Бруно Фукса.

«Переговоры идут полным ходом. Мы должны в ближайшее время решить все вопросы», — цитирует функционера Esporte Band.

21-летний центральный защитник в текущем сезоне провел за «Интернасьонал» семь матчей.

В послужном списке игрока имеется шесть игр в составе сборной Бразилии до 23 лет.

Напомним, вчера ЦСКА проиграл «Зениту» в третьем туре РПЛ со счетом 1:2. В трех стартовых матчах сезона армейцы набрали шесть очков и расположились на пятом месте в турнирной таблице.