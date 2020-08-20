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20 августа 14:18
автор: Юрий Нечаев

«Оренбург» подписал нападающих Козлова и Юсупова

Команда постарается в следующем сезоне вернуться в РПЛ.

«Оренбург» объявил о переходе нападающих Андрея Козлова и Артема Юсупова.

31-летний Козлов прошлый сезон провел в «Уфе». За башкирский клуб он провел 18 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

23-летний Юсупов перешел в «Оренбург» из «Урала» на правах аренды. В минувшем сезоне за основную команду екатеринбуржского клуба он провел три матча в РПЛ и два - в Кубке России. В активе нападающего одна результативная передача.

В четырех стартовых турах ФНЛ «Оренбург» набрал 10 очков и вместе с «Балтикой» и «Спартаком-2» возглавляет турнирную таблицу первенства.

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