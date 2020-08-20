«Оренбург» подписал нападающих Козлова и Юсупова

«Оренбург» объявил о переходе нападающих Андрея Козлова и Артема Юсупова.

Андрей Козлов возвращается в ФК «Оренбург», Артем Юсупов из ФК «Урал» переходит в нашу команду, Георгий Зотов, выступавший в минувшем сезоне за ФК «Оренбург», продолжит карьеру в «Рубине» pic.twitter.com/0iOUSGZr6j — ФК Оренбург (@fcorenburg) August 20, 2020

31-летний Козлов прошлый сезон провел в «Уфе». За башкирский клуб он провел 18 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

23-летний Юсупов перешел в «Оренбург» из «Урала» на правах аренды. В минувшем сезоне за основную команду екатеринбуржского клуба он провел три матча в РПЛ и два - в Кубке России. В активе нападающего одна результативная передача.