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20 августа 14:31
автор: Юрий Нечаев

Сергей Семак: «Тамбов» - это команда, которая хорошо использует свои сильные качества

«Зенит» приступил к подготовке к следующему матчу.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о следующем сопернике сине-бело-голубых.

22 августа действующий чемпион страны на своем поле примет «Тамбов».

«Сейчас самая главная задача — восстановиться, разобраться с состоянием игроков, чтобы все, кто выйдет на поле, чувствовали себя хорошо.

«Тамбов» - это очень хорошо организованная команда. Она хорошо обороняется, хорошо контролирует мяч, хорошо использует свои сильные качества, забивает достаточно много и смотрится очень прилично», - цитирует Семака пресс-служба клуба.

Напомним, вчера «Зенит» обыграл ЦСКА в третьем туре чемпионата России со счетом 2:1. Питерцы остаются единственной командой, не потерявшей очков в текущем сезоне. Одержав три победы в трех матчах, «Зенит» единолично возглавил турнирную таблицу с девятью очками.

«Тамбов» расположился на 11-й позиции, имея в своем активе три очка.

источник: ФК «Зенит»
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