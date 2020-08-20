Сергей Семак: «Тамбов» - это команда, которая хорошо использует свои сильные качества

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о следующем сопернике сине-бело-голубых.

22 августа действующий чемпион страны на своем поле примет «Тамбов».

«Сейчас самая главная задача — восстановиться, разобраться с состоянием игроков, чтобы все, кто выйдет на поле, чувствовали себя хорошо.

«Тамбов» - это очень хорошо организованная команда. Она хорошо обороняется, хорошо контролирует мяч, хорошо использует свои сильные качества, забивает достаточно много и смотрится очень прилично», - цитирует Семака пресс-служба клуба.

Напомним, вчера «Зенит» обыграл ЦСКА в третьем туре чемпионата России со счетом 2:1. Питерцы остаются единственной командой, не потерявшей очков в текущем сезоне. Одержав три победы в трех матчах, «Зенит» единолично возглавил турнирную таблицу с девятью очками.