Александр Медведев: У Кузяева есть предложения из Европы

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что полузащитник Далер Кузяев хочет продолжить карьеру в Европу.

«Насколько я знаю, у Далера есть ряд предложений из Европы. Он мечтает играть в Европе. Я лично желаю, чтобы он нашел вариант, который его устроит. Пока ворота «Зенита» для него не закрыты», - цитирует Медведева ТАСС.

Напомним, 27-летний Кузяев является воспитанником академии «Зенита». Всего он провел за клуб 94 матча, в которых забил 12 голов и сделал девять результативных передач.

Вместе с клубом Кузяев стал чемпионом и обладателем Кубка России.