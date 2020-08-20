ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
20 августа 14:52
автор: Юрий Нечаев

Александр Медведев: У Кузяева есть предложения из Европы

31 июля истек контракт полузащитника с «Зенитом».

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что полузащитник Далер Кузяев хочет продолжить карьеру в Европу.

«Насколько я знаю, у Далера есть ряд предложений из Европы. Он мечтает играть в Европе. Я лично желаю, чтобы он нашел вариант, который его устроит. Пока ворота «Зенита» для него не закрыты», - цитирует Медведева ТАСС.

Напомним, 27-летний Кузяев является воспитанником академии «Зенита». Всего он провел за клуб 94 матча, в которых забил 12 голов и сделал девять результативных передач.

Вместе с клубом Кузяев стал чемпионом и обладателем Кубка России.

источник: ТАСС
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Черчесов сходил на футбол с Хабибом Нурмагомедовым"ГАЗон Next" вновь стал самым популярным грузовиком в РоссииПродажи автомобилей Volkswagen в России по итогам июля выросли почти на 30%Красотка, которая развела Пелагею с ТелегинымТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринХорватский футболист, оравший "Слава Украине", будет играть за РФ
«Ротор» арендовал у «Рубина» Давиташвили
Соглашение рассчитано до конца сезона.
20.08.2020 15:18
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Александр Медведев: У Кузяева есть предложения из Европы
31 июля истек контракт полузащитника с «Зенитом».
20.08.2020 14:52
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Сергей Семак: «Тамбов» - это команда, которая хорошо использует свои сильные качества
«Зенит» приступил к подготовке к следующему матчу.
20.08.2020 14:31
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Оренбург» подписал нападающих Козлова и Юсупова
Команда постарается в следующем сезоне вернуться в РПЛ.
20.08.2020 14:18
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Вице-президент «Интернасьонала»: В ближайшее время решим все вопросы с ЦСКА по переходу Фукса
Контракт игрока с бразильским клубом рассчитан до конца 2023 года.
20.08.2020 13:57
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Рейес объяснил, с чем связан уход Джонса в тяжелый вес
Ранее американец оставил титул чемпиона и бросил вызов Стипе Миочичу.
20.08.2020 13:50
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Никола Моро: Я доволен своим дебютом за «Динамо»
Полузащитник помог команде обыграть «Ростов».
20.08.2020 13:40
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Саплинов стал игроком «Ротора»
Его трансфер состоялся на правах аренды.
20.08.2020 13:34
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Хавбек «Ливерпуля» Вейналдум может перейти в «Барселону»
На его трансфере настаивает Рональд Куман.
20.08.2020 13:30
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Агент: Все новости о возможном переходе Бийола — просто слухи
Контракт футболиста с ЦСКА рассчитан до 2023 года.
20.08.2020 13:27
Футбол
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика