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20 августа 15:18
автор: Юрий Нечаев

«Ротор» арендовал у «Рубина» Давиташвили

Соглашение рассчитано до конца сезона.

Полузащитник «Рубина» Зурико Давиташвили перешел в «Ротор» на правах аренды.

Об этом сообщает пресс-служба волгоградского клуба.

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Зурико в «Роторе» Зурико Давиташвили Амплуа: полузащитник Дата рождения: 15 февраля 2001 года (19 лет) Рост: 175 см, вес: 69 кг Предыдущий клуб: «Рубин» Уроженец Тбилиси. Выступал за тбилисские «Динамо» и «Локомотив». В Высшей лиге Чемпионата Грузии в сезонах 2018 и 2019 годов сыграл за «локо» 18 матчей, в которых забил два гола и сделал две голевые передачи. Выступал за юношеские сборные Грузии. Игрок сборной Грузии U21. Летом 2019 года присоединился к казанскому «Рубину» (29 матчей, 2 гола). Арендное соглашение с игроком подписано до конца сезона. #ЗаРотор

Публикация от СК «Ротор» (@fc.rotor)

19-летний грузинский полузащитник выступает за «Рубин» с 2019 года. Всего за казанский клуб он провел 28 матчей и забил два гола.

В активе игрока два матча за сборную Грузии.

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