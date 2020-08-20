«Ротор» арендовал у «Рубина» Давиташвили

Публикация от СК «Ротор» (@fc.rotor) 20 Авг 2020 в 5:00 PDT

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Об этом сообщает пресс-служба волгоградского клуба.

Полузащитник «Рубина» Зурико Давиташвили перешел в «Ротор» на правах аренды.

19-летний грузинский полузащитник выступает за «Рубин» с 2019 года. Всего за казанский клуб он провел 28 матчей и забил два гола.

В активе игрока два матча за сборную Грузии.