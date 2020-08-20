Защитник Кверквелия перешел из «Локомотива» в «Ротор» на правах аренды

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия на правах аренды перешел в «Ротор».

«Соглашение рассчитано до конца сезона с возможностью досрочного прекращения», - сообщает пресс-служба москвичей.

🔁 Саба Кверквелия продолжит карьеру в @RotorOfficial на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона с возможностью досрочного прекращения.



Вместе с «Локо» Кверквелия стал чемпионом России, выиграл два Кубка и Суперкубок страны 🏆



Желаем Сабе успехов в новой команде! pic.twitter.com/NhXkSABvOi — «Локомотив» (@fclokomotiv) August 20, 2020

Кверквелия стал игроком «Локомотива» в 2017 году. В прошлом сезоне он принял участие в 11 матчах.

28-летний грузинский защитник в составе московского клубы выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок России.