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20 августа 15:47
автор: Юрий Нечаев

Защитник Кверквелия перешел из «Локомотива» в «Ротор» на правах аренды

Волгоградский клуб продолжает укреплять состав.

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия на правах аренды перешел в «Ротор».

«Соглашение рассчитано до конца сезона с возможностью досрочного прекращения», - сообщает пресс-служба москвичей.

Кверквелия стал игроком «Локомотива» в 2017 году. В прошлом сезоне он принял участие в 11 матчах.

28-летний грузинский защитник в составе московского клубы выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

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