УЕФА назначила арбитров на финальный матч Лиги чемпионов

Итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато будет работать на финале Лиги чемпионов.
Ассистировать ему будут соотечественники Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини. Четвертый арбитр — Овидиу Хацеган из Румынии.
За работу системы VAR будет отвечать Массимилиано Иррати. АВАР — Марко Гуида, сообщает пресс-служба УЕФА.
⚡️ Известна бригада арбитров на #финалЛЧ между «ПСЖ» и «Баварией» 🏆— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 20, 2020
Главный судья: Даниэле Орсато 🇮🇹
Ассистент: Лоренцо Манганелли 🇮🇹
Ассистент: Алессандро Джаллатини 🇮🇹 pic.twitter.com/yAsoxkj9MD