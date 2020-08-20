УЕФА назначила арбитров на финальный матч Лиги чемпионов

Итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато будет работать на финале Лиги чемпионов.

Ассистировать ему будут соотечественники Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини. Четвертый арбитр — Овидиу Хацеган из Румынии.

За работу системы VAR будет отвечать Массимилиано Иррати. АВАР — Марко Гуида, сообщает пресс-служба УЕФА.