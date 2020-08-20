Назначены арбитры на матчи четвертого тура РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) назначил судей на матчи четвертого тура чемпионата России.

Центральную встречу тура между «Спартаком» и «Локомотивом» обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым, сообщает официальный сайт РФС.

Напомним, после трех сыгранных туров лидерство в турнирной таблице с девятью очками захватил «Зенит». Следом расположились «Динамо» и «Локомотив», набравшие по семь очков.