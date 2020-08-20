Новичок «Рубина» Хван Ин Бом: Я приехал к очень известному тренеру и в большой клуб

Полузащитник из Южной Кореи Хван Ин Бом, подписавший контракт с «Рубином», рассказал о том, как оказался в российском клубе.

«Я всегда хотел играть в Европе. Важным фактором моего переезда сюда была заинтересованность тренера. Я разговаривал с Леонидом Викторовичем Слуцким, и после телефонного разговора стал искать в интернете информацию о нем и о клубе. Прочитав много лестных отзывов, я понял, что еду к очень известному тренеру и в большой клуб. Знаю, что «Рубин» около десяти лет назад выступал в Лиге чемпионов. Наша общая задача — помочь клубу вернуться на прежние позиции», - приводит слова полузащитника пресс-служба казанцев.

🎙 «Знал, что еду к известному тренеру и в большой клуб»



Первое интервью Хван Ин Бома после перехода в «Рубин» 🎥



Полная версия ⏯ https://t.co/7JjOLh3wGo pic.twitter.com/xX9aGIhTPS — «Рубин» Казань (@fcrk) August 20, 2020

В прошлом сезоне 23-летний футболист выступал за «Ванкувер», отметившись одной результативной передачей в шести матчах.