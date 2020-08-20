ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
20 августа 17:53
автор: Юрий Нечаев

Новичок «Рубина» Хван Ин Бом: Я приехал к очень известному тренеру и в большой клуб

Футболист подписал контракт на три года.

Полузащитник из Южной Кореи Хван Ин Бом, подписавший контракт с «Рубином», рассказал о том, как оказался в российском клубе.

«Я всегда хотел играть в Европе. Важным фактором моего переезда сюда была заинтересованность тренера. Я разговаривал с Леонидом Викторовичем Слуцким, и после телефонного разговора стал искать в интернете информацию о нем и о клубе. Прочитав много лестных отзывов, я понял, что еду к очень известному тренеру и в большой клуб. Знаю, что «Рубин» около десяти лет назад выступал в Лиге чемпионов. Наша общая задача — помочь клубу вернуться на прежние позиции», - приводит слова полузащитника пресс-служба казанцев.

В прошлом сезоне 23-летний футболист выступал за «Ванкувер», отметившись одной результативной передачей в шести матчах.

За свою национальную сборную Хван Ин Бом провел 23 игры и забил три гола.

После трех сыгранных туров в РПЛ «Рубин» набрал одно очко и расположился на 13-й строчке турнирной таблицы. 22 августа казанцы сыграют в гостях против ЦСКА.

источник: ФК «Рубин»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Вегас» обыграл «Чикаго» в серии плей-офф Кубка СтэнлиВремя осторожных прогнозов. Краткие выводы после 2-го тура РПЛЗа полгода россияне оформили в лизинг почти 80 тысяч машинХорватский футболист, оравший "Слава Украине", будет играть за РФТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринМедсестры массово разделись в знак протеста
«Чайка» подаст апелляцию против отстранения своего спортивного директора от футбола
Олега Баяна дисквалифицировали на два года.
20.08.2020 18:16
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Полузащитник Попович покидает «Крылья Советов»
Футболист перебрался в Самару в феврале 2020 года.
20.08.2020 18:03
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Новичок «Рубина» Хван Ин Бом: Я приехал к очень известному тренеру и в большой клуб
Футболист подписал контракт на три года.
20.08.2020 17:53
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Система VAR не будет работать на двух матчах четвертого тура РПЛ
Игры тура пройдут 22 и 23 августа.
20.08.2020 16:41
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Назначены арбитры на матчи четвертого тура РПЛ
Игры пройдут 22 и 23 августа.
20.08.2020 16:32
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Состав сборной России на сентябрьские матчи Лиги наций будет объявлен 25 августа
Команде предстоит провести две встречи.
20.08.2020 16:23
Футбол
автор: Юрий Нечаев
УЕФА назначила арбитров на финальный матч Лиги чемпионов
Игра состоится 23 августа.
20.08.2020 15:55
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Защитник Кверквелия перешел из «Локомотива» в «Ротор» на правах аренды
Волгоградский клуб продолжает укреплять состав.
20.08.2020 15:47
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Левандовски, Ди Мария и Гнабри вошли в сборную недели в Лиге чемпионов
На турнире были сыграны полуфинальные матчи.
20.08.2020 15:39
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Ротор» арендовал у «Рубина» Давиташвили
Соглашение рассчитано до конца сезона.
20.08.2020 15:18
Футбол
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика