Бывший полузащитник ЦСКА Вернблум может вернуться в Россию

Inpaok.com сообщает, что Понтус Вернблум собирается разорвать контракт с клубом греческой суперлиги ПАОК.

Соглашение 34-летнего опорного полузащитника рассчитано до 30 июня следующего года, однако у него есть два предложения от других команд: одно из родной Швеции, а другое – из России.

Какой именно из клубов РПЛ заинтересован в услугах бывшего игрока ЦСКА, греческие журналисты не уточняют. При этом им известно, что в России Вернблуму предлагают более выгодный контракт, однако Понтус склоняется к тому, чтобы вернуться в Швецию.

С 2012 по 2018 году Вернблум сыграл 224 матча в составе ЦСКА, забив 22 гола и сделав 18 результативных передач. Два года назад Понтус в качестве свободного агента перешел в ПАОК, но с тех пор он сыграл лишь 16 матчей за команду из Салоник. Получив в декабре 2018-го тяжелую травму, швед полностью пропустил сезон-2019/20.