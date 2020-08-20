Защитник «Лилля» Габриэл в ближайшие дни перейдет в «Арсенал» или «Наполи»

Президент «Лилля» Жерар Лопес сообщил, что защитник Габриэл близок к тому, чтобы в ближайшее время сменить клуб.

«Арсенал» и «Наполи» сильно интересуются Габриэлом. Думаю, выбор между клубами будет сделан сегодня или завтра. Мы сказали Габриэлу, чтобы он принимал решение самостоятельно», - цитирует Лопеса Sky Sports.

Габриэл перешел в «Лилль» в 2017 году. В минувшем сезоне он провел за клуб 34 матча и забил один гол.

22-летний центральный защитник сыграл четыре встречи за сборную Бразилии до 20 лет.