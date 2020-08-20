Куману нужны в «Барселоне» Лаутаро Мартинес, Ван де Бек и Эрик Гарсия

Мадридская газета AS сообщила о том, как Рональд Куман собирается усилить «Барселону».

По сведениям источника, голландец намерен пригласить по одному игроку в каждую полевую линию и уже сообщил руководству сине-гранатовых о том, каких футболистов нужно приобрести в первую очередь.

В обороне Куману необходим 19-летний центральный защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия. Он воспитанник «Барселоны», но еще в 16-летнем возрасте перешел в английский клуб за 1,7 миллиона евро. В минувшем сезоне Гарсия сыграл 25 матчей за «горожан» во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей, и его нынешняя рыночная стоимость оценивается с 16 млн.

Полузащиту «Барселоны» может усилить 23-летний хавбек «Аякса» Донни Ван де Бек, в активе которого девять матчей за сборную Голландии. В сезоне-2019/20 Ван де Бек отметился 10 мячами и 11 голевыми передачами в 37 играх за амстердамский клуб. Его оценивают в 44 млн.

Ну а в нападении Куману нужен аргентинец Лаутаро Мартинес, о возможном переходе которого из миланского «Интера» в «Барселону» СМИ говорят с осени прошлого года. Сообщалась, что итальянцы хотят заработать на продаже 22-летнего форварда не менее 100 миллионов. В сезоне-2019/20 на счету Мартинеса 21 гол и семь результативных передач в 48 играх в составе черно-синих.