Вратарь Адан, покинувший «Атлетико», перешел в «Спортинг»

Голкипер Антонио Адан, покинувший сегодня «Атлетико», стал игроком «Спортинга».
🛬 Do país de ‘nuestros hermanos’ directamente para Alvalade 🦁— Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) August 20, 2020
Bienvenido, @AntonioAdan13! 🧤 #EuSouSporting
👉 https://t.co/eOpXtwPIC3 pic.twitter.com/APh0eyPDFn
Вратарь подписал двухлетний контракт с возможностью продления еще на сезон, сообщает пресс-служба лиссабонского клуба.
33-летний испанец является воспитанником «Реала». За «Атлетико» он провел семь матчей, пропустил восемь голов и трижды сыграл «на ноль».