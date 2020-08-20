Вратарь Адан, покинувший «Атлетико», перешел в «Спортинг»

Голкипер Антонио Адан, покинувший сегодня «Атлетико», стал игроком «Спортинга».

Вратарь подписал двухлетний контракт с возможностью продления еще на сезон, сообщает пресс-служба лиссабонского клуба.

33-летний испанец является воспитанником «Реала». За «Атлетико» он провел семь матчей, пропустил восемь голов и трижды сыграл «на ноль».