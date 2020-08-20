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20 августа 20:13
автор: Виктор Шарафудинов

Баллаку удалили опухоль

Врачи не обнаружили рака у экс-игрока «Баварии», «Челси» и сборной Германии.

Goal.com сообщает, что бывший немецкий футболист Михаэль Баллак перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли около позвоночника.

Новообразование диагностировали месяц назад при помощи МРТ, однако биопсия не обнаружила рака у 43-летнего Михаэля. Бывшего футболиста уже выписали из больницы и в данный момент он проходит курс восстановления.

С 1995 по 2012 годы Баллак выступал на клубном уровне за «Кемницер», «Кайзерслаутерн», «Байер» (дважды), «Баварию» и «Челси». Михаэль помог сборной Германии дойти до финала ЧМ-2002 и Евро-2008. В его активе 98 матчей и 42 гола за немецкую национальную команду.

источник: Goal.com
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