Баллаку удалили опухоль

Goal.com сообщает, что бывший немецкий футболист Михаэль Баллак перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли около позвоночника.

Новообразование диагностировали месяц назад при помощи МРТ, однако биопсия не обнаружила рака у 43-летнего Михаэля. Бывшего футболиста уже выписали из больницы и в данный момент он проходит курс восстановления.

С 1995 по 2012 годы Баллак выступал на клубном уровне за «Кемницер», «Кайзерслаутерн», «Байер» (дважды), «Баварию» и «Челси». Михаэль помог сборной Германии дойти до финала ЧМ-2002 и Евро-2008. В его активе 98 матчей и 42 гола за немецкую национальную команду.