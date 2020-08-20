У нападающего «Сассуоло» Бога нашли коронавирус

Официальный сайт итальянского клуба «Сассуоло» сообщил, что 23-летний нападающий команды Жереми Бога сдал положительный тест на коронавирус во время плановой проверки.

«Болезнь протекает без симптомов. Бога не контактировал с другими футболистами. На данный момент он находится у себя дома на самоизоляции в соответствии с требованиями органов здравоохранения и действующим медицинским протоколом», – сказано в сообщении.

В минувшем сезоне «Сассуоло» занял восьмое место. Новый чемпионат серии А начнется 19 сентября.