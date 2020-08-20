Нобель Арустамян: «Рома» сделает официальный запрос в «Спартак» по поводу трансфера Кокорина

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян в своем телеграм-канале сообщил, что «Рома» собирается сделать «Спартаку» предложение о переходе 29-летнего нападающего Александра Кокорина.

Вот, что написал Арустамян:

«Когда Александр Кокорин уходил из «Сочи», я писал, что им всерьез интересуются в Италии, в частности «Рома», которая из-за предпродажной подготовки не покупала игроков. В итоге форвард выбрал Спартак (правда, еще ни минуты не сыграл и даже не попал в заявку).

А в «Роме» за это время сменился владелец — клуб у Джеймса Палотты купил Дэн Фридкин. С его приходом «Рома» активно выходит на рынок, и трансфер Кокорина снова актуален.

Знаю, это кажется невероятным, но, по моим данным, «Рома» продолжает проявлять интерес к Кокорину. Официального предложения еще не сделано, но разговоры уже ведутся. Сделка становится снова возможной.