Анатолий Бышовец: «Зенит» не в состоянии играть на скоростях полуфиналистов Лиги чемпионов

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец, который привел советскую олимпийскую команду к победе на Играх 1988 года в Сеуле, считает, что по своему уровню «Зенит» уступает своим бывшим соперникам по Лиге чемпионов «РБ Лейпциг» и «Лиону».

Немецкий и французский клубы добрались до полуфинала турнира, уступив с одинаковым счетом 0:3 соответственно «Пари Сен-Жермен» и «Баварии».

«Зенит» пока не в состоянии играть на тех скоростях, которые были предложены командами в полуфиналах Лиги чемпионов, – заявил Бышовец в интервью «РИА Новости». – В то же самое время класс команды определяет именно то, на какой скорости она способна действовать. Также класс определяет то, насколько способна команда играть при дефиците пространства и времени. «Зениту» нужно в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов отталкиваться от того, как команда играет сейчас, а не думать о том, как играли в полуфиналах «Лион» и «Лейпциг».

В статусе чемпиона России «Зенит» получил прямую путевку в групповую стадию Лиги чемпионов сезона-2020/21.