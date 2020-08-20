ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
20 августа 22:27
автор: Виктор Шарафудинов

Анатолий Бышовец: «Зенит» не в состоянии играть на скоростях полуфиналистов Лиги чемпионов

Прошлой осенью петербургский клуб в группе Лиги чемпионов финишировал четвертым в компании «РБ Лейпциг», «Лиона» и «Бенфики».

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец, который привел советскую олимпийскую команду к победе на Играх 1988 года в Сеуле, считает, что по своему уровню «Зенит» уступает своим бывшим соперникам по Лиге чемпионов «РБ Лейпциг» и «Лиону».

Немецкий и французский клубы добрались до полуфинала турнира, уступив с одинаковым счетом 0:3 соответственно «Пари Сен-Жермен» и «Баварии».

«Зенит» пока не в состоянии играть на тех скоростях, которые были предложены командами в полуфиналах Лиги чемпионов, – заявил Бышовец в интервью «РИА Новости». – В то же самое время класс команды определяет именно то, на какой скорости она способна действовать. Также класс определяет то, насколько способна команда играть при дефиците пространства и времени. «Зениту» нужно в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов отталкиваться от того, как команда играет сейчас, а не думать о том, как играли в полуфиналах «Лион» и «Лейпциг».

В статусе чемпиона России «Зенит» получил прямую путевку в групповую стадию Лиги чемпионов сезона-2020/21.

источник: «РИА Новости»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Что нужно знать, чтобы слить бензин из автомобиля?Запотели стекла в автомобиле? Несколько способов решить проблемуЧто выгодней: заправка автомобиля до полного бака или раз в день по чуть-чуть?Гимнастка Бирюкова показала растяжку в постелиКрасотка, которая развела Пелагею с ТелегинымТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин
Хулен Лопетеги: Цель «Севильи» – выиграть Лигу Европы. Мы целый год усердно работали
В финале испанский клуб сыграет с итальянским «Интером».
20.08.2020 22:39
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Анатолий Бышовец: «Зенит» не в состоянии играть на скоростях полуфиналистов Лиги чемпионов
Прошлой осенью петербургский клуб в группе Лиги чемпионов финишировал четвертым в компании «РБ Лейпциг», «Лиона» и «Бенфики».
20.08.2020 22:27
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Каталонское радио: Месси заявил Куману, что не видит для себя будущего в «Барселоне»
После своего назначения новый тренер сине-гранатовых встретился с капитаном команды.
20.08.2020 22:01
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
РФС запретил «Динамо» регистрировать новых игроков
Палата по разрешению споров удовлетворила заявление бывшего нападающего бело-голубых Николая Обольского.
20.08.2020 21:47
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Бывший полузащитник «Зенита» Хави Гарсия перешел из «Бетиса» в «Боавишту»
В минувшем сезоне клуб из Порту занял 12-е место в чемпионате Португалии.
20.08.2020 21:12
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Нобель Арустамян: «Рома» сделает официальный запрос в «Спартак» по поводу трансфера Кокорина
Бывший нападающий «Зенита» 2 августа подписал с красно-белыми трехлетний контракт, но пока не сыграл ни одного матча.
20.08.2020 20:59
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Антонио Конте – о финале Лиги Европы: В истории остаются только победители
Миланский «Интер» сразится за Кубок УЕФА с испанской «Севильей» завтра 21 августа.
20.08.2020 20:51
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
У нападающего «Сассуоло» Бога нашли коронавирус
В минувшем сезоне ивуариец забил 11 мячей и сделал четыре голевые передачи в 34 матчах серии А.
20.08.2020 20:37
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Баллаку удалили опухоль
Врачи не обнаружили рака у экс-игрока «Баварии», «Челси» и сборной Германии.
20.08.2020 20:13
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Полузащитник ЦСКА Гогричиани перешел в «Акрон» на правах аренды
Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до июня 2022 года.
20.08.2020 19:55
Футбол
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика