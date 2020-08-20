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20 августа 22:39
автор: Виктор Шарафудинов

Хулен Лопетеги: Цель «Севильи» – выиграть Лигу Европы. Мы целый год усердно работали

В финале испанский клуб сыграет с итальянским «Интером».

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги дал пресс-конференцию накануне решающего матча Лиги Европы.

«У «Интера» хорошо сбалансированная команда, – цитирует слова испанца официальный сайт УЕФА. – Они здорово и разнообразно атакуют и могут плотно играть в обороне. Они могут предоставить всего несколько шансов за матч. Но мы подойдем к этой встрече как и к любой другой: постараемся сыграть солидно и c настроем на результат. Подходим к игре с уважением к сопернику. Понимаем, важна каждая деталь. Мы должны быть сосредоточены, должны понимать игру.

Наш выход в финал можно описать разными словами. Мы спокойны и должны сохранять хладнокровие. Мы целый год усердно работали. Наша цель – выиграть. «Рома» и «Интер» совсем не похожи, хотя команды играют по схожей системе. Это совершенно разные команды, и мы должны быть готовы к этому».

Финал Лиги Европы «Севилья» – «Интер» состоится завтра в Кельне и начнется в 22:00 по московскому времени.

В 1/8 финала нынешнего розыгрыша севильская команда обыграла «Рому» со счетом 2:0.

источник: UEFA (УЕФА)
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