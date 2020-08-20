Пирло настаивает на переходе Джеко из «Ромы» в «Ювентус»

Новый главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло назвал капитана «Ромы» Эдина Джеко приоритетной целью туринского клуба на трансферном рынке.

Об этом сообщает сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио. «Рома» после смены владельцев клуба не заинтересована в продаже 34-летнего бомбардира, и главный тренер римлян Паулу Фонсека намерен сохранить боснийца в составе, но если сам Джеко выразит желание уйти в «Ювентус», трансфер все-таки может состояться в нынешнее межсезонье.

В случае если Эдин действительно покинет столицу Италии, «Рома» попытается приобрести у «Наполи» польского нападающего Аркадиуша Милика.

8 августа Пирло стал новым главным тренером «Ювентуса», сменив Маурицио Сарри. О возможном переходе Джеко в туринский клуб еще в июле писала газета Tuttosport.