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21 августа 00:27
автор: Виктор Шарафудинов

«Специя» впервые в истории вышла в серию А

В финале плей-офф команда из области Лигурия превзошла «Фрозиноне».

Ответный матч финала плей-офф серии B за право на повышение в классе «Специя» – «Фрозиноне» завершился со счетом 0:1.

Единственный гол на 39-й минуте забил Маркус Роден.

В первом матче «Специя» обыграла «Фрозиноне» на выезде со счетом 1:0, однако в этой ситуации правила не предусматривали дополнительного времени. Дело в том, что по регламенту соревнований в случае ничейного счета по сумме двух матчей преимущество получает та команда, которая заняла более высокое место в регулярном чемпионате.

Поскольку ранее «Специя» финишировала третьей по итогам 38 туров, а «Фрозиноне» – восьмым, именно лигурийцы получили право выступить в серии А в сезоне-2020/21.

Ранее в элитный дивизион пробились «Беневенто» и «Кротоне», заняв соответственно первое и второе места по итогам турнира второго итальянского дивизиона. В плей-офф играли шесть команд, занявшие места с третьего по восьмое.

«Специя», основанная в 1906 году, никогда прежде в серии А не выступала. Автором исторического достижения стал 42-летний тренер Винченцо Итальяно.

источник: «Советский спорт»
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