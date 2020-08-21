Александр Мостовой – о возможном переходе Кокорина в «Рому»: Дыма без огня не бывает

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал новость о возможном переходе Александра Кокорина в «Рому».

«Вы знаете, дыма без огня не бывает, – заявил Мостовой в эфире телеканала «Матч ТВ». – Тем более сообщил об этом Нобель Арустамян, который знает то, чего не знаем мы. Нужно, мне кажется, прислушиваться.

Мы видим, что Кокорин был на тренировке «Спартака». Улыбается, бегает. Странное дело. Почему не могут самого Сашу спросить, что происходит? В принципе так в Европе делают. Почему он ни одной минуты за «Спартак» не сыграл? О нем же только со стороны говорят».

Во второй части минувшего сезона 29-летний Кокорин после прошлогоднего освобождения из колонии выступал за «Сочи» на правах аренды, забив семь мячей в десяти матчах. «Зенит» не стал продлевать контракт с Александром, и 2 августа он заключил трехлетний контракт с московским «Спартаком». Из-за травмы нападающий пока еще не сыграл ни одного матча за новую команду.