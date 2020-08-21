Куману в «Барселоне» нужен форвард «Лиона» Депай

Каталонское радиостанция RAC1 сообщила о том, что новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман попросил руководство клуба о трансфере 26-летнего нападающего сборной Голландии Мемфиса Депая из французского «Лиона».

Источник утверждает, что Куман намерен омолодить атаку сине-гранатовых и не рассчитывает на 33-летнего уругвайца Луиса Суареса.

Трансферную стоимость Депая оценивают в 44 миллиона евро. «Лион» дошел до полуфинала Лиги чемпионов, но в следующем сезоне в еврокубках не сыграет, поскольку финишировал на седьмом месте в чемпионате Франции, который был завершен досрочно из-за пандемии корнавируса.

Французский клуб приобрел голландца у «Манчестер Юнайтед» в январе 2017 года за 16 млн евро. В сезоне-2019/20 Депай забил девять голов в 13 матчах чемпионата Франции, а также отметился шестью забитыми мячами в восьми встречах Лиги чемпионов.

Ранее СМИ сообщали о том, что Суарес может в нынешнее межсезонье перейти в «Аякс» за 15 млн евро.