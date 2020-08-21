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21 августа 07:55
автор: Владислав Корегин

«Реал» попал в список претендентов на Ауара

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар может этим летом оказаться в «Реале».

Как сообщает El Mundo Deportivo, главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан лично заинтересован в подписании 22-летнего француза. В самое ближайшее время руководство «сливочных» начнет переговоры с «Лионом», чтобы выяснить сумму возможного трансфера.

Ранее сообщалось, что игроком интересуются «Ювентус», «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

Ауар является воспитанником академии «Лиона». В минувшем сезоне он принял участие в 41 матче, забив девять голов и отдав десять ассистов. Его контракт с клубом действует до конца июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 49,5 миллионов евро.

источник: El Mundo Deportivo
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