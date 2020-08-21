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21 августа 10:23
автор: Владислав Корегин

«Монца» хочет подписать экс-форварда «Ювентуса»

Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Себастьян Джовинко, ныне выступающий в составе «Аль-Хиляля», может сменить клуб в летнее межсезонье.

Как сообщает журналист итальянский журналист Николо Скира на своей странице в Twitter, 33-летним игроком интересуется «Монца», вышедшая в серию Б по итогам прошлого сезона. Команда Сильвио Берлускони готова предложить футболисту четырехлетний контракт.

Также нападающего хочет купить «Беневенто».

Напомним, что Джовинко выступал в Италии за такие клубы, как «Ювентус», «Парму» и «Эмполи». В «Аль-Хиляль» он перешел в январе 2019 года, подписав двухлетний контракт – на его счету 53 матча, в которых он забил 13 голов и отдал 14 ассистов. За национальную сборную нападающий сыграл 23 поединка (1 гол).

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4,5 миллиона евро.

источник: «Советский спорт»
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«Монца» хочет подписать экс-форварда «Ювентуса»
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