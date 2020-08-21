Экс-нападающий «Оренбурга» и «Крыльев Советов» Делькин перешел в «Акрон»

Отмечается, что в новой команде 30-летний игрок будет выступать под 90-м номером. Срок соглашения пока неизвестен.
Делькин является воспитанником тольяттинского футбола. Минувший сезон он провел в «Енисее», забив пять голов в 25 матчах. Ранее он играл за такие команды, как «Оренбург», «Крылья Советов», «Тамбов», «КАМАЗ», «Нижний Новгород», владимирское «Торпедо» и «Тюмень».
После четырех туров нового сезона ФНЛ «Акрон» занимает 14-е место, набрав четыре очка.
🔥 ФК «Акрон» подписал контракт с Артемом Делькиным— ФК «Акрон» (@fcakron) August 20, 2020
Линию нападения тольяттинского клуба усилил воспитанник тольяттинского футбола.https://t.co/urAzgwfS0U pic.twitter.com/yflFlNy2ns