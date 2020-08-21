Экс-нападающий «Оренбурга» и «Крыльев Советов» Делькин перешел в «Акрон»

Шнякин и Трушечкин прокомментируют финал Лиги чемпионов на «Матч ТВ»

23 августа состоится финал Лиги чемпионов сезона 2019/20. Главный европейский трофей на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне разыграют французский «Пари Сен-Жермен» и мюнхенская «Бавария». Прямая трансляция на «Матч ТВ» начнется в 21:45 по московскому времени. Встречу прокомментируют Дмитрий Шнякин и Роман Трушечкин. Тот же тандем 2 года назад уже работал на финале Лиги Европы.