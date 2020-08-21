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21 августа 12:03

Шнякин и Трушечкин прокомментируют финал Лиги чемпионов на «Матч ТВ»

23 августа состоится финал Лиги чемпионов сезона 2019/20. Главный европейский трофей на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне разыграют французский «Пари Сен-Жермен» и мюнхенская «Бавария». Прямая трансляция на «Матч ТВ» начнется в 21:45 по московскому времени. Встречу прокомментируют Дмитрий Шнякин и Роман Трушечкин. Тот же тандем 2 года назад уже работал на финале Лиги Европы.

В воскресенье зрителей «Матч ТВ» ждет большой футбольный вечер, который стартует в 19:50 с программы «После футбола» с Георгием Черданцевым где будут подведены итоги семи матчей 4-го тура Тинькофф РПЛ. По ходу эфира планируются включения из выездной студии с «Открытие Арены»: там в это время будет проходить центральная встреча игрового уикенда в чемпионате России «Спартак» — «Локомотив». По его окончанию, в 20:55, начнется специальный выпуск программы «Все на футбол!», полностью посвященный Лиге чемпионов. Георгий Черданцев вместе с гостями и экспертами обсудит предстоящий финал.

Для ПСЖ это будет первый в истории матч за наиболее значимый евротрофей. В нынешнем сезоне французский клуб одержал 8 побед при 1 ничьей и 1 поражении (от дортмундской «Боруссии»). В «финале

восьми» в Лиссабоне парижане поочередно разобрались с «Аталантой» 2:1 и «РБ Лейпцигом» 3:0. 5-кратный обладатель Кубка европейских чемпионов, «Бавария», весь турнир прошла без единого сбоя: 10 побед. В ¼ финала мюнхенцы разбили «Барселону» 8:2, а в полуфинале устранили со своего пути «Лион» 3:0. Нападающий Роберт Левандовский с 15 мячами возглавляет бомбардирскую гонку.

Ранее пути нынешних финалистов на европейской арене пересекались 8 раз, неизменно в групповом этапе Лиги чемпионов. 5 раз сильнее был ПСЖ, 3 раза побеждала «Бавария» при общей разнице мячей 12:11. Счет голам в первой встрече между соперниками, в 1994 году, открыл Джордж Веа (нынешний президент Либерии). В последний раз французский и немецкий гранды выясняли отношения в декабре 2017 года и тогда верх взяла мюнхенская команда 3:1.

Финал Лиги чемпионов можно будет также увидеть на сайтах matchtv.ru, sportbox.ru и в приложении «Матч!».

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Шнякин и Трушечкин прокомментируют финал Лиги чемпионов на «Матч ТВ»
23 августа состоится финал Лиги чемпионов сезона 2019/20. Главный европейский трофей на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне разыграют французский «Пари Сен-Жермен» и мюнхенская «Бавария». Прямая трансляция на «Матч ТВ» начнется в 21:45 по московскому времени. Встречу прокомментируют Дмитрий Шнякин и Роман Трушечкин. Тот же тандем 2 года назад уже работал на финале Лиги Европы.
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