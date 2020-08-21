«Гетеборг» подписал экс-игрока ЦСКА Вернблума

– Прошло ровно одиннадцать лет с тех пор, как я играл в «Гетеборге», но всегда мечтал вернуться сюда. Теперь я с нетерпением жду возможности немедленно приступить к работе с командой и помочь ей побеждать в матчах, – цитирует Вернблума пресс-служба шведского клуба.

34-летний полузащитник играл в «Гетеборге» в 2005–2009 годах и становился чемпионом Швеции в 2007-м.

В составе ЦСКА Вернблум выступал с 2012-го по 2018 год. Вместе с командой он стал трехкратным чемпионом России.

За сборную Швеции игрок провел 51 матч (2 гола).