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21 августа 12:19
автор: Владислав Корегин

«Гетеборг» подписал экс-игрока ЦСКА Вернблума

Пресс-служба «Гетеборга» объявила о том, что полузащитник Понтус Вернблум подписал контракт с командой.

– Прошло ровно одиннадцать лет с тех пор, как я играл в «Гетеборге», но всегда мечтал вернуться сюда. Теперь я с нетерпением жду возможности немедленно приступить к работе с командой и помочь ей побеждать в матчах, – цитирует Вернблума пресс-служба шведского клуба.

34-летний полузащитник играл в «Гетеборге» в 2005–2009 годах и становился чемпионом Швеции в 2007-м.

В составе ЦСКА Вернблум выступал с 2012-го по 2018 год. Вместе с командой он стал трехкратным чемпионом России.

За сборную Швеции игрок провел 51 матч (2 гола).

источник: ФК «Гетеборг»
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